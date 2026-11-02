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Ronaldo a părăsit casa Mireasa, în mod neașteptat! A plecat cu lacrimi în ochi. Concurenții au plâns și ei la aflarea veștii

Situație neașteptată în ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa! Ronaldo a părăsit casa în mod neașteptat! Au curs lacrimi de durere nu doar pentru Ronaldo, ci și pentr ceilalți concurenți.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:48 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 16:29
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În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Ronaldo a părăsit competiția, spre marea surpriză a tuturor. Tânărul și-a făcut bagajul și și-a luat la revedere de la ceilalți din casă cu lacrimi în ochi. Nu doar el a plâns, ci și ceilalți din show. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, de fapt.

Ronaldo a părăsit casa Mireasa, în mod neașteptat! A plecat cu lacrimi în ochi. Concurenții au plâns și ei la aflarea veștii

În ediția din 2 noiembrie 2026, Ronaldo a fost contactat de familie și a primit o veste extrem de dureroasă. Sora tânărului l-a sunat și l-a anunțat faptul că tatăl său este bolnav și dorește să îl vadă.

„O să vin”, a fost decizia luată de Ronaldo.

„Nu știu, nu vreau să vii pentru că îți spun eu că trebuie să vii”, a zis sora tânărului.

„Nu, vin pentru că e tata și trebuie să vin”, a spus tânărul.

Auzind despre ce este vorba, tânărul a decis să plece din casa Mireasa, să ajungă în Italia și să stea alături de tatăl său, care trece prin momente dificile. Prima care a aflat vestea a fost Irina: „Înainte să intru în casă, a doua oară după ce am fost la tata, toată săptămâna am fost ocupat. Știam că tata e transferat la un alt spital, unde așteaptă anumite analize și anumite lucruri. Dar eu am intrat în casă și nu am mai aflat lucruri. Am vorbit cu sor-mea și știu și sper că totul o să fie bine”.

Concurentul i-a rugat pe toți să vină și să îi asculte rugămintea: „În primul rând, vă mulțumesc că v-ați strâns și că sunteți toți aici. Am reușit și eu să mă adun puțin. M-ați văzut demoralizat, căzut la pământ. Am aflat o veste care nu e foarte, foarte bună pentru mine, legat de tatăl meu. Nu știu care este situația cu el, știu doar că mă vrea lângă el, să fiu lângă el în momentele astea. Pentru a face lucrurile astea, am nevoie de binecuvântarea voastră”.

Toți l-au susținut pe Ronaldo, care nu a mai stat pe gânduri, ci s-a apucat rapid să își facă bagajul. După ce și-a luat la revedere la iubita lui, Irina, acesta a salutat pe toți din casă și a plecat.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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