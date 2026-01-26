Roxi Stanciu de la Mireasa spune de ce a decis să participe la emisiune pentru a doua oară: „Aș vrea să fiu măritată!” | EXCLUSIV

Roxi Stanciu se numără printre cele care au decis să joace dragostea cu pasiune la Mireasa: Meciul Iubirii, iar tânăra speră să plece din emisiune căsătorită cu bărbatul care o să o cucerească.
Roxi Stanciu se bucură pentru că a primit a doua șansă, în sezonul 13 de la Mireasa, pentru a-și găsi sufletul pereche. Tânăra a mai participat în trecut în reality show-ul matrimonial. Aceasta este zodia Gemeni, are 26 de ani și s-a născut în Hațeg, însă a venit din Baru, Hunedoara, pentru a participa la Meciul Iubirii. Ea, care lucrează ca și casier într-o sală de jocuri, ne-a dezvăluit detalii despre participarea în proiect.
Interviu exclusiv cu Roxi din sezonul 13 Mireasa
Reporter: De ce te-ai înscris la emisiune?
Roxi Stanciu: M-am înscris la Mireasa pentru a-mi găsi dragostea.
Reporter: Cum te-ai descrie?
Roxi Stanciu: Energică.
Reporter: Ce așteptări ai de la Mireasa?
Roxi Stanciu: Să plec măritată!
Reporter: Ce rol joacă familia pentru tine?
Roxi Stanciu: Un rol foarte important.
Reporter: Cum arată partenerul ideal pentru tine?
Roxi Stanciu: Înalt, brunet și amuzant.
Reporter: Ce compromisuri ai face pentru dragoste?
Roxi Stanciu: Nu m-am gândit la acest aspect deocamdată. Dacă este cazul, aș face orice compromis.
Reporter: Ce provocări crezi că te așteaptă în Casă?
Roxi Stanciu: Sunt deschisă pentru orice.
Reporter: Cum a reacționat familia în momentul în care ai anunțat că mergi la Mireasa?
Roxi Stanciu: Familia mă susține și a fost de acord cu decizia mea.
Reporter: Cum a fost viața ta amoroasă până acum?
Roxi Stanciu: Viața mea amoroasă a avut un curs lin și totul a decurs normal.
Reporter: Ce nu ai tolera într-o relație?
Roxi Stanciu: Minciuna.
Reporter: Unde te vezi în 5 ani, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal?
Roxi Stanciu: Personal, aș vrea să fiu măritată și să am primul copil. Profesional, mi-aș dori să am afacerea mea și să lucrez pentru mine.
Reporter: Crezi că îți poți găsi fericirea la Mireasa?
Roxi Stanciu: Da, sunt sigură că fericirea o voi găsi la Mireasa.
