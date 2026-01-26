Antena Căutare
Roxi Stanciu de la Mireasa spune de ce a decis să participe la emisiune pentru a doua oară: „Aș vrea să fiu măritată!" | EXCLUSIV

Noi povești, noi concurenți, noi caractere puternice! Emoțiile ating cote maxime în noul sezon de la Mireasa, care promite să vină în fața telespectatorilor cu situații care să pună pe toată lumea pe jar.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:30
Roxi Stanciu se numără printre cele care au decis să joace dragostea cu pasiune la Mireasa: Meciul Iubirii, iar tânăra speră să plece din emisiune căsătorită cu bărbatul care o să o cucerească.

Roxi Stanciu se bucură pentru că a primit a doua șansă, în sezonul 13 de la Mireasa, pentru a-și găsi sufletul pereche. Tânăra a mai participat în trecut în reality show-ul matrimonial. Aceasta este zodia Gemeni, are 26 de ani și s-a născut în Hațeg, însă a venit din Baru, Hunedoara, pentru a participa la Meciul Iubirii. Ea, care lucrează ca și casier într-o sală de jocuri, ne-a dezvăluit detalii despre participarea în proiect.

Interviu exclusiv cu Roxi din sezonul 13 Mireasa

Reporter: De ce te-ai înscris la emisiune?

Roxi Stanciu: M-am înscris la Mireasa pentru a-mi găsi dragostea.

Reporter: Cum te-ai descrie?

Roxi Stanciu: Energică.

Reporter: Ce așteptări ai de la Mireasa?

Roxi Stanciu: Să plec măritată!

Reporter: Ce rol joacă familia pentru tine?

Roxi Stanciu: Un rol foarte important.

Reporter: Cum arată partenerul ideal pentru tine?

Roxi Stanciu: Înalt, brunet și amuzant.

Reporter: Ce compromisuri ai face pentru dragoste?

Roxi Stanciu: Nu m-am gândit la acest aspect deocamdată. Dacă este cazul, aș face orice compromis.

Reporter: Ce provocări crezi că te așteaptă în Casă?

Roxi Stanciu: Sunt deschisă pentru orice.

Reporter: Cum a reacționat familia în momentul în care ai anunțat că mergi la Mireasa?

Roxi Stanciu: Familia mă susține și a fost de acord cu decizia mea.

Reporter: Cum a fost viața ta amoroasă până acum?

Roxi Stanciu: Viața mea amoroasă a avut un curs lin și totul a decurs normal.

Reporter: Ce nu ai tolera într-o relație?

Roxi Stanciu: Minciuna.

Reporter: Unde te vezi în 5 ani, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal?

Roxi Stanciu: Personal, aș vrea să fiu măritată și să am primul copil. Profesional, mi-aș dori să am afacerea mea și să lucrez pentru mine.

Reporter: Crezi că îți poți găsi fericirea la Mireasa?

Roxi Stanciu: Da, sunt sigură că fericirea o voi găsi la Mireasa.

Emisiunea Mireasa: Meciul Iubirii poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

