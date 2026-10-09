S-a aflat! Cristian a recunoscut că o place pe Anne! Cum a reacționat tânăra și de ce au criticat-o băieții, la Mireasa

În ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Cristian a recunoscut că o place pe Anne! Descoperă ce reacție a avut tânăra, dar și cum au criticat băieții din casă întreaga situație.

Au ieșit scântei în ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, după ce s-a aflat faptul că Anne este plăcută de către Cristian! Situația s-a complicat și mai mult atunci când băieții au scos la iveală adevăratele lor păreri despre Anne-Mary. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală, în mod neașteptat.

Cristian a recunoscut că o place pe Anne! Cum a reacționat tânăra și de ce au criticat-o băieții, la Mireasa, ediția din 9 octombrie 2026

În ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Cristian a văzut că Anne-Mary pare că nu își mai găsește locul în casă și s-a așezat lângă ea să o consoleze.

„Nu mai support, nu mai vreau. Nu suport minciuna și oamenii minicnoși”, a spus Anne, extrem de supărată și dezamăgită de ce se întâmplă în ultima vreme în casa Mireasa.

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Nu este pentru prima dată când tânărul caută companiei concurentei și încearcă să arate că ține la ea și că îi pasă de trăirile pe care le are.

„Crezi că poți să câștigi inima lui Anne”, a fost întrebat concurentul la testimonial.

„Nu știu, poate”, a fost replica concurentului, care a recunoscut că o place pe Anne-Mary.

În Live, subiectul a fost dezvoltat pe larg și au ieșit la iveală detalii surprinzătoare.

„Cam mult ai ținut secretul acesta, că o placi pe Anna”, a fost reacția avută de Simona Gherghe, în ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Tot în Live, aceasta a întrebat-o pe Anne-Mary ce părere are ea despre Cristian.

Rând pe rând, Andrei Beleuț, Patrick și Radu și-au exprimat ideile cu privire la atitudinea tinerei. Aceștia au criticat-o, considerând că Anne se folosește de Cristian ca să îi țină companie, neavând alte intenții sau sentimente pentru el.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii? Descoperă urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.