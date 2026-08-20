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Sabrina Imbrea, fosta soție a lui Perneș, a fost cerută în căsătorie. Fosta concurentă Mireasa, imagine cu inelul de logodnă

Sabrina, fosta finalistă a sezonului 5 Mireasa și fosta soție a regretatului Perneș, a fost cerută în căsătorie. Tânăra a publicat o imagine cu mâna ei în mâna logodnicului, unde pe degetul inelar se zărește inelul de logodnă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 11:56 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 12:13
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Sabrina Imbrea, fosta soție a lui Perneș, a fost cerută în căstătorie | Antena 1
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La un an și jumătate de la moartea tragică a fostului soț, Sabrina a anunțat pe rețelele sociale că a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Sabrina Imbrea a publicat pe contul ei de Instagram o imagine cu inelul de logodnă.

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Sabrina Imbrea, fosta soție a regretatului Perneș, a fost cerută în căstătorie. Fosta concurentă Mireasa, imagine cu inelul de logodnă

După momentele grele din trecut, Sabrina zâmbește din nou și și-a refăcut viața. La moartea tragică a lui Perneș ei erau divorțați, însă a fost foarte afectată de dispariția celui pe care l-a iubit.

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În august 2025, Sabrina s-a afișat în mediul online cu iubitul ei. Viața merge mai departe, iar Sabrina s-a reîndrăgostit de un tânăr cu părul creț și ochii verzi pe nume Călin.

La începutul acestui an, Andrada Perneș a susținut pe rețelele sociale că Sabrina a aruncat la gunoi mai multe amintiri cu ea și regretatul Andrei Perneș. Sora lui Perneș a publicat pe rețelele sociale imagini cu tablouri și alte amintiri, despre care spune că au fost găsite la tomberon.

Andrada Perneș a povestit pe rețelele sociale că cineva informat-o cu privire la amintirile de la gunoi. Sora lui Perneș a precizat că a intrat în posesia acelor tablouri și amintiri cu fratele ei și fosta soție și a mai spus că a încercat să ia legătura cu Sabrina, care nu i-a răspuns.

„Amintiri aruncate la gunoi, la propriu. Așa arată ani de relație și căsnicie , “durere și doliu” , dar și acea victimizare în mediul online doar pentru a demonstra lumii cât l-a “iubit “ și cât de greu îi este. Având în vedere că am încercat să luăm legătura cu tine, dar nu am reușit, fac acest mesaj pentru a-ți mulțumi că am reușit să intrăm în posesia acestor amintiri aruncate de tine în pubela de gunoi și găsite de un om străin nouă, pe care nu l-a lăsat inima să le lase în tomberon.

Dacă dorul și durerea erau atât de mari încât nu ai putut păstra aceste amintiri, frumos ar fi fost să ne lași un mesaj și să le luăm noi, pentru a le păstra veșnic, deoarece sunt singurul lucru care ne mai amintește de el. Să ai parte doar de bine și să îți dea Dumnezeu după suflet”, a scris Andrada Perneș.

Sabrina a publicat apoi un mesaj cu subînțeles pe contul ei de Instagram, neprecizând la ce se referă concret:

„Acel moment când îți dai seama că nu merită energia ta”, este mesajul cu subînțeles postat de tânără pe Instagram.

Citește și: Ce semn bizar a primit Andrada Perneș de la fratele său, la aproape o lună de când Andrei s-a stins din viață. Tânăra a spus totul

Reamintim că Andrei Perneș a murit într-un tragic accident rutier în februarie 2025, la vârsta de 28 de ani. Sabrina, fosta lui soție, a fost prezentă la înmormântare, fiind vizibil afectată. Dar pentru tânără viața a mers înainte și a învățat să iubească din nou. Fata are o relație, iubește și zâmbește din nou.

colaj cu Sabrina Imbrea
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Andrei Perneș și Sabrina au fost concurenți în sezonul 5 Mireasa. Cei doi s-au căsătorit în emisiune, dar căsnicia lor ajunsese la sfârșit. Vestea teribilă a morții lui Perneș i-a întristat pe fanii emisiunii și nu numai.

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