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Scandal și jigniri între Veronica și Maria, la Mireasa! Cine a intrat la cursa de eliminare, după ce a fost sancționată

În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, un nou scandal s-a iscat între Maria și Veronica și cele două au ajuns să țipe și să arunce cu replici dure. Drept sancțiune, una dintre concurente a intrat la cursa de eliminare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 13:59 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 14:45
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Situație complet neașteptată în ediia din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14, camerele de filmat au surprins ce scandal de proporții s-a iscat la ore târzii din noapte. Cele două și-au aruncat replici dure și jigniri. Fiindcă s-a ajuns inclusiv la amenințări, Simona Gherghe a luat decizia de a aplica o sancțiune și astfel, una dintre concurente a ajuns la cursa de eliminare. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Scandal și jigniri între Veronica și Maria, la Mireasa! Cine a intrat la cursa de eliminare, după ce a fost sancționată, în ediția din 5 octombrie 2026

În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, Simona Gherghe a anunțat faptul că un nou conflict s-a petrecut în casă: „Vinerea noaptea a fost mare talmeș-balmeș în casa fetelor, căci erau vase de spălat și de aici a început o mare ceartă”.

În timpul nopții, la ore extrem de târzii, Veronica spăla vasele atunci când între ea și Maria s-a iscat un scandal de proporții.

„Ai 33 de ani și degeaba îi ai! Nu-mi spui tu mie să mă duc de aici, ești o obraznică și au dreptate toate mamele și toate femeile astea”, a țipat Maria.

„Închide-ți gura aia spurcată”, a fost replica complet neașteptată a Veronicăi.

Conflictul s-a amplificat și a urmat o serie de replici dure și jigniri.

„Voi o auziți pe asta cum îmi zice să-mi închid gura stricată? Spuneți voi mie, ce ar trebui să fac?! Dacă mă duc acuma...Gata, tac”, a țipat Maria, extrem de furioasă.

Ulterior, într-un acces de furie, aceasta a exprimat amenințări la adresa Veronicăi, iar camerele de filmat au surprins totul: „După ce se termină asta, direct în Moldova mă duc, o să se dea la știri. Gândiți-vă ce pot să fac! Dacă eram în Survivor, în junglă, fără reguli...”

Subiectul a fost prezentat în Live și, ulterior, Simona Gherghe a anunțat faptul că un astfel de comportament nu este de acceptat, motiv pentru care, drept sancțiune, Maria a intrat la cursa de eliminare alături de ceilalți doi, Ronaldo și Cristian.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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