Au ieșit scântei în casa Mireasa, la petrecerea de sâmbătă. Anne-Mary a intrat în dormitor peste Veronica și un scandal uriaș s-a iscat între cele două. Descoperă ce s-a întâmplat

În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Direct din culise, Andreea Frățilă a stat de vorbă cu Veronica și astfel a ieșit la iveală faptul că în casa fetelor s-a iscat un scandal fără precedent! Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit totul!

Scandal uriaș la Mireasa! Anne a intrat peste Veronica în cameră, a tras pătura și a început să o jignească! Ce a urmat

Iată ce a dezvăluit Veronica la Mireasa. Direct din culise, de la Antena Stars:

„În weekend s-a început totul bine, frumos, m-am distrat jumătate de seară împreună cu Claudiu. Vorbeam, dansam, consumam împreună. Apoi a început el așa cu niște mici tachinări. Ba mi-a spus de vodkă, ba mi-a zis să nu cad pe jos. Cumva simțeam că bate un apropo la acea sâmbătă cu Radu și nu îmi era plăcut. Dar eram pe ringul de dans, dansam și eram ok. Și într-un moment văd că nu se mai uită la mine, că nu mai dansează cu mine. Când mă uit, eu îl văd pe Radu în spate. Mi-am dat seama că și-a schimbat cumva atitudinea față de mine fiindcă era Radu în preajmă și nu știu, poate are ceva. Nu știu dacă s-a lăsat influențat, poate nu i-a plăcut. Mă gândesc că poate are niște...Probabil e neplăcut pentru el ce am făcut cu Radu, până să intre el în emisiune”, a zis Veronica.

Apoi, Veronica a povestit faptul că a dorit să meargă mai repede la culcare sâmbătă, câdn era petrecerea: „Eu am rămas singură, m-am supărat, el s-a dus să danseze cu Anne, eu mai tare m-am supărat. Și au fost niște momente când mă simțeam prost. Eu am auzit ceva și la doamna Flori, eram amețită și nu am înțeles prea bine. Și m-am supărat și m-am culcat. Când m-am culcat, Anne a venit peste mine, m-a dezvelit, a început să țipe la mine, m-a înjurat. Am țipat și eu”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.