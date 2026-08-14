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Terină de pui învelită în bacon. Rețeta unui aperitiv elegant și savuros

Această terină de pui învelită în bacon este un aperitiv potrivit atât pentru mesele festive, cât și pentru un bufet rece pregătit în familie. Este o rețetă care poate fi pregătită cu o zi înainte, ceea ce o face foarte practică atunci când vrei să organizezi o masă cu mai multe feluri de mâncare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 09:14 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 09:21
Un aperitiv potrivit atât pentru mesele festive, cât și pentru un bufet rece pregătit în familie | Shutterstock/AI
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Secretul unei terine reușite este să acorzi suficient timp atât coacerii, cât și răcirii. Compoziția se gătește lent, în baie de apă, pentru ca temperatura să rămână constantă și carnea să se pătrundă uniform. După coacere, terina trebuie lăsată să se răcească și apoi presată ușor la frigider. Acest pas este important deoarece ajută toate straturile să se compacteze și permite obținerea unor felii ferme, care își păstrează forma atunci când sunt tăiate.

Baconul afumat are un rol important în preparat. Acesta îmbracă forma și protejează compoziția în timpul coacerii, contribuind în același timp la gustul final. În interior, carnea tocată de pui și ficățeii formează baza terinei, în timp ce fâșiile de piept de pui creează straturi distincte. Ceapa eșalotă, usturoiul și cimbrul uscat adaugă aromă fără să acopere gustul cărnii.

Servește terina de pui rece, tăiată în felii potrivite, alături de pâine proaspătă, baghetă crocantă, castraveciori murați, salată verde sau un chutney de ceapă. Poate fi inclusă într-un platou de aperitive pentru sărbători, aniversări sau mese festive și este potrivită și pentru mesele de weekend în care vrei să pregătești din timp preparatele.

Un alt avantaj este că terina se păstrează bine la frigider și poate fi pregătită în avans. După ce s-a răcit complet și s-a compactat, taie doar cantitatea necesară pentru servire și păstrează restul bine acoperit. Pentru un rezultat frumos, folosește un cuțit bine ascuțit și șterge lama după fiecare felie.

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Ingrediente pentru terină de pui învelită în bacon

  • 150 g bacon afumat feliat
  • 500 g carne tocată de pui
  • 200 g ficăței de pui
  • 250 g piept de pui dezosat și fără piele
  • 2 cepe eșalotă
  • 3 căței de usturoi
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • 3 foi de dafin
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper negru măcinat.

Mod de preparare pentru rețeta de terină din carne de pui

Spală rapid ficățeii de pui sub jet de apă rece și scurge-i foarte bine. Îndepărtează eventualele porțiuni verzui sau membranele mai tari, apoi usucă ficățeii cu prosoape de hârtie. Toacă-i foarte fin cu un cuțit sau mărunțește-i în robotul de bucătărie folosind impulsuri scurte.

Curăță cepele eșalotă și cățeii de usturoi, apoi toacă-le foarte fin. Taie pieptul de pui în fâșii lungi, cu o grosime de aproximativ 1-2 cm. Păstrează fâșiile cât mai uniforme pentru ca straturile terinei să fie bine definite.

Pune într-un bol încăpător carnea tocată de pui, ficățeii tocați, ceapa, usturoiul și cimbrul. Adaugă sarea și piperul, apoi amestecă bine până când obții o compoziție omogenă.

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Cum coci terină de pui învelită în bacon

Pregătește o formă de terină de aproximativ 1 litru sau folosește o formă de chec. Întinde ușor feliile de bacon cu dosul lamei unui cuțit, fără să le rupi, pentru a le face puțin mai lungi și mai ușor de așezat în formă.

Așază foile de dafin pe fundul formei, apoi tapetează baza și pereții cu feliile de bacon. Lasă feliile să se suprapună ușor și păstrează suficient bacon pentru a acoperi și partea de sus după ce umpli forma.

Pune aproximativ o treime din compoziția de carne în formă și presează bine cu dosul unei linguri, insistând în colțuri. Nivelează stratul, apoi așază jumătate din fâșiile de piept de pui pe lungime.

Acoperă pieptul de pui cu încă o treime din compoziție și presează din nou pentru a elimina eventualele goluri de aer. Așază restul fâșiilor de piept de pui și acoperă-le cu ultima parte de compoziție. Nivelează bine suprafața.

Ridică feliile de bacon peste compoziție și acoperă forma cu capacul, dacă folosești o terină, sau cu folie de aluminiu. Așază forma într-o tavă mai adâncă și toarnă apă fierbinte în tavă până ajunge aproximativ la jumătatea înălțimii formei.

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Încălzește cuptorul la 160°C și coace terina timp de aproximativ 2 ore, în baia de apă. Menține temperatura constantă și evită să deschizi frecvent ușa cuptorului.

Scoate tava cu terină de pui învelită în bacon din baia de apă și lasă terina să se răcească la temperatura camerei. Îndepărtează cu grijă lichidul și excesul de grăsime acumulat în formă. Acoperă suprafața cu o folie curată și așază deasupra o greutate distribuită uniform, fără să presezi excesiv.

Pune terina la frigider și las-o peste noapte. Răcirea îndelungată va permite compoziției să se compacteze și să poată fi feliată frumos.

A doua zi, desprinde ușor marginile cu o spatulă subțire și răstoarnă terina pe un platou. Taie felii de aproximativ 1 cm grosime și servește-le reci.

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Cum servești terina de pui

Servește feliile de terină cu baghetă proaspătă, pâine prăjită, castraveciori murați, ceapă roșie marinată sau o salată verde simplă. Pentru un platou festiv, combină terina cu măsline, legume crude și alte aperitive reci.

Păstrează terina acoperită, la frigider, și consum-o în câteva zile. O poți și congela, bine ambalată, dacă vrei să o pregătești cu mai mult timp înainte.

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