Sora lui Perneș a răbufnit. Andrada o acuză pe Sabrina că a aruncat amintirile la gunoi: „Am încercat să luăm legătura cu tine…”

Andrada Perneș a susținut pe rețelele sociale că Sabrina a aruncat la gunoi mai multe amintiri cu ea și regretatul Andrei Perneș. Sora lui Perneș a publicat pe rețelele sociale imagini cu tablouri și alte amintiri, despre care spune că au fost găsite la tomberon. 

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 17:15
Andrada Perneș a povestit pe rețelele sociale că cineva informat-o cu privire la amintirile de la gunoi. Sora lui Perneș a precizat că a intrat în posesia acelor tablouri și amintiri cu fratele ei și fosta soție și a mai spus că a încercat să ia legătura cu Sabrina, care nu i-a răspuns.

Sora lui Perneș a răbufnit. Andrada o acuză pe Sabrina că a aruncat amintirile la gunoi: „Am încercat să luăm legătura cu tine…”. Ce a găsit Andrada la ghenă, la aproape un an de la moartea fratelui

„Amintiri aruncate la gunoi, la propriu. Așa arată ani de relație și căsnicie , “durere și doliu” , dar și acea victimizare în mediul online doar pentru a demonstra lumii cât l-a “iubit “ și cât de greu îi este. Având în vedere că am încercat să luăm legătura cu tine, dar nu am reușit, fac acest mesaj pentru a-ți mulțumi că am reușit să intrăm în posesia acestor amintiri aruncate de tine în pubela de gunoi și găsite de un om străin nouă, pe care nu l-a lăsat inima să le lase în tomberon.

Dacă dorul și durerea erau atât de mari încât nu ai putut păstra aceste amintiri, frumos ar fi fost să ne lași un mesaj și să le luăm noi, pentru a le păstra veșnic, deoarece sunt singurul lucru care ne mai amintește de el. Să ai parte doar de bine și să îți dea Dumnezeu după suflet”, a scris Andrada Perneș.

Sabrina a publicat apoi un mesaj cu subînțeles pe contul ei de Instagram, neprecizând la ce se referă concret:

„Acel moment când îți dai seama că nu merită energia ta”, este mesajul cu subînțeles postat de tânără pe Instagram.

Reamintim că Andrei Perneș a murit într-un tragic accident rutier în februarie 2025, la vârsta de 28 de ani. Sabrina, fosta lui soție, a fost prezentă la înmormântare, fiind vizibil afectată. Dar pentru tânără viața a mers înainte și a învățat să iubească din nou. Fata are o relație, iubește și zâmbește din nou.

Andrei Perneș și Sabirna au fost concurenți în sezonul 5 Mireasa. Cei doi s-au căsătorit în emsiune, dar căsnicia lor ajunsese la sfârșit. Vestea teribilă a morții lui Perneș i-a întristat pe fanii emisunii și nu numai.

