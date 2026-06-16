Surprizele se țin lanț la Mireasa: s-a logodit al doilea cuplu din sezonul 13! Ce alte vești inedite au mai primit telespectatorii.

Surprizele se țin lanț la Mireasa: s-a logodit al doilea cuplu din sezonul 13! Ce alte vești inedite au mai primit telespectatorii | Antena 1

Sezonul 13 al emisiunii Mireasa a venit cu numeroase provocări pentru concurenți, însă aceștia demonstrează că dragostea învinge întotdeauna. Al doilea cuplu s-a logodit, iar tinerii și-au construit amintiri de neuitat și au trăit emoții puternice, începând cea mai frumoasă poveste a vieții lor în doi. Cel mai îndrăgit reality show construiește familii, alături de telespectatorii care urmăresc fiecare ediție.

Surprizele se țin lanț la Mireasa: s-a logodit al doilea cuplu din sezonul 13

Amalia Antimir și Sebastian Zalomir au revenit în Casa Mireasa după ce au trăit un moment special din viața lor. Tânăra a fost cerută în căsătorie de alesul ei, la munte. Întorși în locul în care s-au cunoscut, cei doi au fost întâmpinați cu aplauze și urări din partea colegilor.

“Aplauze pentru a doua logodnă din Casa Mireasa! Felicitări!”, a transmis gazda emisiunii, Simona Gherghe. Întrebat cum a fost cererea în căsătorie, Sebastian Zalomir a spus: “Foarte mari emoții am avut! A fost cel mai emoționant moment din viața mea. Am încercat să nu arăt, dar tremuram din toate încheieturile.”

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Cât despre logodnica sa, aceasta era, în continuare, încercată de numeroase trăiri, ținând cont că a spus cel mai important “DA” din viața sa, chiar în reality show-ul care a unit numeroase inimi. “Tot plâng, dar o să îmi revin! Plâng și râd.”, a explicat Amalia Antimir.

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Ce alte vești inedite au mai primit telespectatorii

Însă surprizele din emisiunea Mireasa nu se opresc aici! Chiar ieri, primul cuplu logodit, format din Giulia Rezmeliță și Alexandru Bănică, a avut parte de o veste minunată. Cei doi vor deveni părinți, iar noutățile au adus multă bucurie în Casă. Concurenții au aflat în direct, alături de colegii lor, dar și de gazda emisiunii, că vor avea un bebeluș. “Doamnelor și domnilor, Giulia este însărcinată! (…) Știu că ați trecut prin câteva săptămâni foarte grele, doar că poate acesta este semnul că ar trebui să se liniștească apele. Un copil este întotdeauna o binecuvântare!”, a anunțat Simona Gherghe.

Nu ratați mâine momentul cererii în căsătorie, dar și alte informații despre concurenți! Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.