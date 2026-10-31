Tensiunile continuă la Mireasa, după gală! Beleuț anunță noi conflicte. Ce l-a nemulțumit pe concurent

După o gală cu cinci concurenți în cursa de eliminare, Beleuț a făcut declarații care dau de gândit. Ce tensiuni anticipează în casa Mireasa?

Ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii a adus în discuție tensiunile care se pot acumula în casa concurenților, după o gală dificilă. Cinci participanți au ajuns în cursa de eliminare, iar rezultatul a stârnit reacții și discuții printre cei rămași în competiție. În timp ce Alberto s-a bucurat că a fost salvat, plecarea lui Petru a fost un alt subiect care a atras atenția.

Beleuț, avertisment după gala Mireasa

După momentele tensionate din gală, concurenții au continuat să vorbească despre relațiile dintre ei și despre felul în care se va schimba atmosfera în casă. Beleuț a ținut să amintească faptul că Mireasa este, înainte de toate, o competiție și că nu toți cei care par apropiați vor rămâne neapărat la fel de uniți pe parcurs.

Concurentul a recunoscut că fiecare participant are propriile obiective și că formarea unui cuplu nu este un lucru sigur pentru toată lumea. În plus, acesta consideră că strategiile fac parte dintr-un astfel de concurs, iar pe măsură ce experiența avansează, relațiile dintre concurenți ar putea fi puse la încercare.

„Garantat, suntem într-o competiție, am zis de la început. Nu știu câte prietenii o să existe în această casă. Eu personal poate o să-mi formez un cuplu, poate că da, poate că nu. Sigur că ne gândim și la strategii, pentru că suntem într-o competiție până la urmă”, a spus Beleuț.

Ce l-a nemulțumit pe concurent

Mai mult, concurentul a lăsat de înțeles că a observat anumite priviri și atitudini în jurul său, semn că nu toată lumea spune deschis ceea ce gândește. Acesta este de părere că, odată cu trecerea timpului, adevăratele intenții ale participanților vor ieși la iveală, iar unele relații s-ar putea schimba radical.

„Știu că vedeți priviri, eu le simt. Când o să avansăm în această competiție, o să ajungă toți la vorba lui Beleuț. Este o competiție și atunci o să cadă măști și o să apară noi conflicte. O să trăim și o să vedem”, a mai declarat concurentul la Mireasa – Capriciile Iubirii.

Afirmațiile sale vin într-un moment în care atmosfera din casă este deja marcată de emoțiile eliminării și de schimbările din grup. Vom vedea pe parcurs dacă avertismentul lui Beleuț se va adeveri și dacă următoarele zile vor aduce noi confruntări între concurenți.