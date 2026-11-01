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Transformarea Loredanei Tomoni, fosta concurentă de la Mireasa! Cum arăta la 19 ani și cât s-a schimbat până la 26 de ani | FOTO

Loredana Tomoni, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 12, s-a schimbat mult în ultimii ani. Cum arăta la 19 ani și cum arată acum, la 26 de ani?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 09:33 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 09:33
Transformarea Loredanei Tomoni, fosta concurentă de la Mireasa | Antena 1
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Loredana Tomoni a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la emisiunea Mireasa, sezonul 12. De atunci au trecut câțiva ani, iar fosta concurentă s-a schimbat vizibil. La 19 ani avea un look diferit, însă acum, la 26 de ani, are o altă înfățișare. Cum arăta în urmă cu șapte ani și cât de mult s-a schimbat între timp.

Transformarea Loredanei Tomoni, fosta concurentă de la Mireasa! Cum arăta la 19 ani și cât s-a schimbat până la 26 de ani

Loredana Tomoni, fosta concurentă de la Mireasa, a rămas în atenția celor care au urmărit-o în emisiune. În perioada în care a făcut parte din show, tânăra a fost apreciată de telespectatori și s-a numărat de multe ori printre cele mai votate concurente.

Chiar dacă emisiunea s-a încheiat pentru ea, fosta concurentă nu a dispărut din mediul online. Din contră, a rămas activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează legătura cu oamenii care o urmăresc.

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Recent, Loredana Tomoni a atras din nou atenția cu o fotografie specială. Aceasta a publicat o imagine în care a făcut o comparație între felul în care arăta la 19 ani și înfățișarea pe care o are acum, la 26 de ani.

„Ai 26 de ani, nu o să mai arăți ca la 19 niciodată. Mulțumesc lui Dumnezeu”, a scris Loredana Tomoni în descrierea fotografiei.

Mesajul său a însoțit două imagini făcute la șapte ani distanță. Comparația arată schimbările prin care a trecut în această perioadă.

Ce spunea Loredana Tomoni despre ea când a intrat în casa Mireasa. Ce planuri avea fosta concurentă în sezonul 12

Loredana Tomoni a fost una dintre concurentele care au atras atenția telespectatorilor în sezonul 12 al emisiunii Mireasa, de la Antena 1. Când a pășit în casa show-ului matrimonial, tânăra își dorea să își găsească jumătatea și să lase în urmă dezamăgirile din trecut.

La momentul participării la emisiune, Loredana avea 25 de ani și locuia în Timișoara. Încă de la început, aceasta s-a descris ca fiind o femeie independentă, care știe ce își dorește și care nu se lasă cucerită foarte ușor.

În prezentarea făcută la intrarea în casa Mireasa, Loredana Tomoni a vorbit și despre parcursul său personal și profesional. Aceasta a povestit că a început să muncească încă de la 16 ani.

„Cât despre studiile superioare nu le-am terminat, fiindcă am ales să plec în străinătate ca să muncesc. Am început să lucrez de la o vârstă fragedă pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să fiu independentă”, a spus Loredana Tomoni în prezentarea sa de la Mireasa.

loredana tomoni

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