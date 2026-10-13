Super Neatza. Dovleacul, vedeta toamnei. Ce beneficii are și cum îl gătim

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dovleacul este unul dintre alimentele reprezentative ale toamnei și poate fi inclus în numeroase preparate, de la supe și garnituri până la deserturi. Dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, explică ce beneficii are dovleacul pentru organism, ce nutrienți conține și cum îl putem găti pentru a-l integra într-o alimentație echilibrată. Aflăm și ce variante de preparare putem alege pentru a ne bucura de gustul său în sezonul rece.

Marti, 13.10.2026, 09:21