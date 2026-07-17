Super Neatza. Când trebuie să ne îngrijoreze căderea părului

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Cristalia Rusu-Doriza, medic specialist dermatolog, vine în platou pentru a clarifica granița dintre o regenerare naturală a podoabei capilare și o problemă medicală reală. Fără soluții magice de pe internet, dr. Rusu-Doriza ne explică pe înțelesul tuturor care sunt testele simple pe care le putem face acasă pentru a evalua gravitatea situației, ce analize de sânge sunt cu adevărat relevante și cum factori precum stresul, schimbările hormonale sau carențele alimentare ne afectează direct scalpul.

Vineri, 17.07.2026, 09:08