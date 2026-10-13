Super Neatza. Îmbătrânirea pielii: ce schimbări apar la nivelul feței odată cu înaintarea în vârstă

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea și structura feței trec printr-o serie de schimbări naturale. Dr. Dana Bratu, medic dermatolog, explică ce se întâmplă cu tenul de-a lungul anilor, de ce își modifică pielea elasticitatea și fermitatea și ce factori pot influența aceste transformări. Aflăm ce trebuie să știm despre procesul de îmbătrânire a pielii și cum putem avea grijă de ten în fiecare etapă a vieții.

Marti, 13.10.2026, 11:36