Super Neatza. Totul despre rinita alergică de toamnă! Sfaturi esențiale pentru persoanele afectate

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sezonul ambroziei aduce bătăi de cap severe pentru persoanele alergice! Dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL, explică tot ce trebuie să știm despre rinita alergică provocată de această plantă și cum îi putem diminua efectele. Aflați care sunt cele mai frecvente simptome, diferența dintre o răceală obișnuită și rinita alergică, dar și ce opțiuni de tratament sau măsuri de prevenție funcționează cu adevărat în această perioadă.

Miercuri, 16.09.2026, 08:42