Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să obținem un corp armonios și o stare de bine? În această ediție, Mădălina Vintilă se află într-o sală de Pilates, unde ne arată cum putem începe săptămâna cu mișcare, energie și exerciții benefice pentru întregul corp. Pilates contribuie la îmbunătățirea posturii, tonifierea musculaturii, creșterea flexibilității și reducerea stresului, fiind o metodă de antrenament potrivită pentru persoane de toate vârstele.

Luni, 29.06.2026, 10:22