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Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să obținem un corp armonios și o stare de bine? În această ediție, Mădălina Vintilă se află într-o sală de Pilates, unde ne arată cum putem începe săptămâna cu mișcare, energie și exerciții benefice pentru întregul corp. Pilates contribuie la îmbunătățirea posturii, tonifierea musculaturii, creșterea flexibilității și reducerea stresului, fiind o metodă de antrenament potrivită pentru persoane de toate vârstele.
Luni, 29.06.2026, 10:22
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Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:27 Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:18 Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 23:00 Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 22:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:46 Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea

Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:42 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:39 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:37 Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup!

Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup!

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:32 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt mai activi și hotărâți

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt mai activi și hotărâți

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:29 Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Panama - Anglia, Croația - Ghana, Columbia - Portugalia, RD Congo - Uzbekistan, Iordania - Argentina, Algeria - Austria

Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Panama - Anglia, Croația - Ghana, Columbia - Portugalia, RD Congo - Uzbekistan, Iordania - Argentina, Algeria - Austria

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:26 Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 06:00
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