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Mesajul surprinzător publicat de Dany Boy după „Insula Iubirii – Reuniuni”. Ce urmează pentru el și Raluca

Dany Boy a revenit în atenția fanilor după apariția la „Insula Iubirii – Reuniuni”. Fostul concurent a transmis un mesaj emoționant și a făcut o propunere neașteptată, susținut de iubita sa, Raluca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Iulie 2026, 14:35 | Actualizat Sambata, 25 Iulie 2026, 14:38
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Mesajul surprinzător publicat de Dany Boy după „Insula Iubirii – Reuniuni”. Ce urmează pentru el și Raluca | Antena 1
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Dany Boy a fost unul dintre protagoniștii primului episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”, iar la scurt timp după difuzarea emisiunii a revenit în mediul online cu un mesaj surprinzător pentru fanii săi. Fostul concurent al sezonului 8 a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut de-a lungul experienței și a lansat, în același timp, o provocare neașteptată: și-ar dori să revină în cadrul emisiunii, de această dată în sezonul 11.

Mesajul surprinzător publicat de Dany Boy după „Insula Iubirii – Reuniuni”

După despărțirea de Maria Covașă, relație care s-a încheiat chiar la finalul participării lor în show, Dany Boy pare că și-a găsit echilibrul alături de noua sa parteneră, Raluca. Cei doi au apărut împreună la reuniune și au lăsat impresia unui cuplu matur, în care încrederea și comunicarea sunt pe primul loc.

Primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni” i-a readus în fața telespectatorilor pe Maria Covașă și Dany Boy, unul dintre cele mai comentate cupluri ale sezonului 8. Deși Madalina, ispita care i-a dat mari bătăi de cap lui Dany în timpul competiției, a fost invitată să participe la întâlnire, aceasta a ales să refuze invitația.

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În schimb, Dany Boy a venit însoțit de Raluca, femeia care i-a schimbat complet perspectiva asupra relațiilor. Fostul concurent a mărturisit că traversează o perioadă liniștită și că este mult mai atent la alegerile sale decât în trecut. De altfel, și cei apropiați observă schimbarea prin care a trecut.

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Ce urmează pentru el și Raluca

La scurt timp după difuzarea emisiunii, Dany Boy a publicat un mesaj prin care le-a mulțumit urmăritorilor pentru susținere și a lăsat să se înțeleagă că nu ar spune „nu” unei noi aventuri în cadrul show-ului.

„Vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și pentru toate mesajele frumoase! ❤️ Ne bucurăm că ați fost alături de noi și sperăm că v-a plăcut apariția noastră la TV. Apreciem fiecare dintre voi! 🙏 Oare ne vedem și în sezonul 11 @insulaiubirii_oficial? 🤭 Rămâne de văzut... Până atunci, rămâneți alături de noi! 🙏❤️”, a scris Dany Boy pe rețelele de socializare.

Mesajul său a atras rapid numeroase reacții din partea fanilor, mulți dintre aceștia încurajându-l să accepte o eventuală invitație în sezonul următor.

Mai mult decât atât, ideea unei noi participări îi surâde și Ralucăi. În cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, aceasta a mărturisit că are încredere deplină în partenerul ei și că nu crede că experiența din trecut s-ar mai putea repeta.

Raluca este convinsă că Dany Boy s-a schimbat considerabil și că nu ar mai cădea pradă tentațiilor, așa cum s-a întâmplat în sezonul 8. Potrivit acesteia, relația lor este construită pe sinceritate, respect și maturitate, iar experiența trăită de fostul concurent în cadrul emisiunii l-a ajutat să înțeleagă ce își dorește cu adevărat de la o relație.

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Rămâne de văzut dacă producătorii vor răspunde provocării lansate de Dany Boy și dacă fostul concurent va reveni în sezonul 11 al emisiunii, de această dată într-o ipostază complet diferită, alături de femeia care spune că i-a schimbat viața.

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