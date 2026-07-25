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Ziua se luptă pentru viața bolnavilor de cancer, iar în timpul liber se transformă. Povestea asistentei care duce o viață dublă

Tânăra în vârstă de 27 de ani și-a îndeplinit două visuri din copilărie. Află-i povestea impresionantă din rândurile de mai jos!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Iulie 2026, 09:29 | Actualizat Sambata, 25 Iulie 2026, 10:01
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Ziua se luptă pentru viața bolnavilor de cancer, iar în timpul liber se transformă. Povestea asistentei care duce o viață dublă | Profimedia
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Americanca Kristina Henderson lucrează ca asistent medical într-o secție de oncologie și, în același timp, se pregătește pentru o carieră în aviație, potrivit digifm.ro.

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Ziua este asistent medical, iar în timpul liber pilotează avioane: „Mulți sunt șocați că reușesc să le fac pe amândouă”

Kristina Henderson lucrează în două spitale din California, unde are grijă de pacienții bolnavi de cancer și administrează perfuzii în timpul ședințelor de chimioterapie. Însă, în timpul liber, în loc să se odihnească, merge la aeroport, îmbracă uniforma de pilot și zboară deasupra coastei Californiei, potrivit sursei citate.

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„Prefer să fiu mereu ocupată. Mai ales când programul meu este format din două lucruri pe care le iubesc în viață”, a mărturisit tânăra americancă, adăugând: „În timpul săptămânii lucrez, de obicei în spital, iar seara sau în weekend zbor. Am fost mereu ambițioasă“.

Zborul a început ca un simplu hobby după ce s-a mutat în California. Senzația de libertate pe care tânăra o resimte deasupra norilor a cucerit-o atât de tare încât, acum, visează să devină pilot de linie, potrivit sursei citate mai sus.

Kristina are deja peste 1000 de ore de zbor și continuă să se perfecționeze. În același timp, lucrează până la 60 de ore pe săptămână în spital și recunoaște că aproape nu mai are timp de viață socială.

„Mulți sunt șocați că reușesc să le fac pe amândouă. Uneori este cu adevărat epuizant și stresant. Dar când faci ceea ce iubești, merită. Înveți să îți gestionezi bine timpul și energia”, a explicat ea.

Totuși, o ajută și faptul că este singură, nu are partener sau copii. Potrivit ei, cheia succesului este disciplina. Kristina are un program regulat de somn pentru a fi odihnită atât la muncă, cât și atunci când pilotează.

În prezent, tânăra petrece aproximativ trei zile pe săptămână în aer și îi place cel mai mult să zboare de-a lungul coastei Californiei sau deasupra insulei Catalina. Cu toate acestea, pe viitor, își dorește să își întemeieze o familie.

„Sper ca în anii următori să îmi întemeiez o familie. Deocamdată, însă, mă bucur de independența mea și de posibilitatea de a mă dedica celor două lucruri pe care le iubesc cel mai mult”, a încheiat Kristina Henderson, potrivit digifm.ro.

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