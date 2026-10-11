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Neatza de Weekend. Cum coafăm un păr cu lungime medie

Ediția din 11 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Laurențiu Mihai Cocoșilă, hairstylist, ne arată cum putem obține un look îngrijit în câteva minute.
Duminica, 11.10.2026, 11:52
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piesele vintage, reinterpretate în stil contemporan

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piesele vintage, reinterpretate în stil contemporan

Logo show Duminica, 11.10.2026, 14:35 Neatza de Weekend. Cum avem grijă de pielea noastră în sezonul rece

Neatza de Weekend. Cum avem grijă de pielea noastră în sezonul rece

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:56 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:54 Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona s-au întrecut la catapultat mingi în ghiozdane!

Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona s-au întrecut la catapultat mingi în ghiozdane!

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:50 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de tensiuni cu un coleg de muncă

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de tensiuni cu un coleg de muncă

Logo show Duminica, 11.10.2026, 10:26 Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece și ploi în jumătatea de vest a țării

Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece și ploi în jumătatea de vest a țării

Logo show Duminica, 11.10.2026, 10:25 Insula Iubirii Sezonul 10. Armina și Marcel au părăsit Thailanda. Cum au reacționat când au primit vestea

Insula Iubirii Sezonul 10. Armina și Marcel au părăsit Thailanda. Cum au reacționat când au primit vestea

Logo show Sambata, 10.10.2026, 22:45 Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote în brațele lui Marcel. Cum a reacționat concurentul

Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote în brațele lui Marcel. Cum a reacționat concurentul

Logo show Sambata, 10.10.2026, 22:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Ce i-ar fi mărturisit Remi, Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce i-ar fi mărturisit Remi, Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă

Logo show Sambata, 10.10.2026, 21:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia s-a schimbat la față când a auzit declarațiile Rebecăi: O înșală de o rupe!

Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia s-a schimbat la față când a auzit declarațiile Rebecăi: O înșală de o rupe!

Logo show Sambata, 10.10.2026, 20:30 Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict au dat frații Eram

Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict au dat frații Eram

Logo show Sambata, 10.10.2026, 14:41 Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru frații Eram

Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru frații Eram

Logo show Sambata, 10.10.2026, 14:00
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