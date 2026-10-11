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Neatza cu Răzvan și Dani
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Neatza de Weekend. Cum coafăm un păr cu lungime medie
Neatza de Weekend. Cum coafăm un păr cu lungime medie
Ediția din 11 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Laurențiu Mihai Cocoșilă, hairstylist, ne arată cum putem obține un look îngrijit în câteva minute.
Duminica, 11.10.2026, 11:52
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piesele vintage, reinterpretate în stil contemporan
Duminica, 11.10.2026, 14:35
Neatza de Weekend. Cum avem grijă de pielea noastră în sezonul rece
Duminica, 11.10.2026, 11:56
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 11.10.2026, 11:54
Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona s-au întrecut la catapultat mingi în ghiozdane!
Duminica, 11.10.2026, 11:50
Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece și ploi în jumătatea de vest a...
Duminica, 11.10.2026, 10:25
Super Neatza. Robert Tudor face magie la nuntă! Ramona Olaru și Aris Eram, mirii surpriză!
Vineri, 09.10.2026, 11:12
Super Neatza. Citate de filozofi sau vorbe de pe Insula Iubirii? Provocarea care îi pune în...
Vineri, 09.10.2026, 10:59
Super Neatza. Ispitele de la Insula Iubirii, adevărul despre hate-ul din online! Ce spun Daniela...
Vineri, 09.10.2026, 10:45
Super Neatza. 10 întrebări și timp limitat! Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?
Vineri, 09.10.2026, 10:35
Super Neatza. Cum a început Ciprian Marica fotbalul și cine l-a susținut la început de drum
Vineri, 09.10.2026, 09:31
Super Neatza. La multi ani, Alexandra!
Vineri, 09.10.2026, 09:24
Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Zodiile care pot avea parte de dezechilibre...
Vineri, 09.10.2026, 09:22
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piesele vintage, reinterpretate în stil contemporan
Duminica, 11.10.2026, 14:35
Neatza de Weekend. Cum avem grijă de pielea noastră în sezonul rece
Duminica, 11.10.2026, 11:56
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 11.10.2026, 11:54
Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona s-au întrecut la catapultat mingi în ghiozdane!
Duminica, 11.10.2026, 11:50
Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de tensiuni cu un coleg de muncă
Duminica, 11.10.2026, 10:26
Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece și ploi în jumătatea de vest a țării
Duminica, 11.10.2026, 10:25
Insula Iubirii Sezonul 10. Armina și Marcel au părăsit Thailanda. Cum au reacționat când au primit vestea
Sambata, 10.10.2026, 22:45
Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote în brațele lui Marcel. Cum a reacționat concurentul
Sambata, 10.10.2026, 22:30
Insula Iubirii Sezonul 10. Ce i-ar fi mărturisit Remi, Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă
Sambata, 10.10.2026, 21:00
Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia s-a schimbat la față când a auzit declarațiile Rebecăi: O înșală de o rupe!
Sambata, 10.10.2026, 20:30
Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict au dat frații Eram
Sambata, 10.10.2026, 14:41
Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru frații Eram
Sambata, 10.10.2026, 14:00
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