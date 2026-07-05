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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ghid de stil urban pentru vară

Ediția din 5 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. La rubrica „Fashion Tips by Ellida Toma”, creatorul de stil aduce o doză proaspătă de inspirație pentru garderoba de vară, analizând cele mai cool tendințe în materie de street style. De la piese vaporoase, croieli lejere și materiale naturale potrivite pentru caniculă, până la accesorizarea inteligentă care transformă o ținută simplă într-un look de revistă.
Duminica, 05.07.2026, 15:56
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Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Raluca Anstasopol, câștigătoarea zilei

Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Raluca Anstasopol, câștigătoarea zilei

Logo show Duminica, 05.07.2026, 15:52 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 05.07.2026, 15:50 Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Ana Maria Dina

Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Ana Maria Dina

Logo show Duminica, 05.07.2026, 15:45 Neatza de Weekend. Ghid complet pentru vacanța cu autorulota! Ce trebuie să știi înainte sa pleci

Neatza de Weekend. Ghid complet pentru vacanța cu autorulota! Ce trebuie să știi înainte sa pleci

Logo show Duminica, 05.07.2026, 15:41 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii au nevoie de timp pentru ei și de liniște!

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii au nevoie de timp pentru ei și de liniște!

Logo show Duminica, 05.07.2026, 15:20 Neatza de Weekend. World Cup News 2026. Canada-Maroc 0-3. Maroc, prima echipă calificată în sferturi!

Neatza de Weekend. World Cup News 2026. Canada-Maroc 0-3. Maroc, prima echipă calificată în sferturi!

Logo show Duminica, 05.07.2026, 15:18 Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța

Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța

Duminica, 05.07.2026, 01:25 Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc

Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc

Sambata, 04.07.2026, 21:00 Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc

Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc

Sambata, 04.07.2026, 20:00 Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana

Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana

Sambata, 04.07.2026, 05:55 Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) | Columbia - Ghana

Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) | Columbia - Ghana

Sambata, 04.07.2026, 04:40 Sidny Lopes Cabral înscrie spectaculos și egalează împotriva argentinienilor (min. 103) | Argentina - Capul Verde

Sidny Lopes Cabral înscrie spectaculos și egalează împotriva argentinienilor (min. 103) | Argentina - Capul Verde

Sambata, 04.07.2026, 03:35
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