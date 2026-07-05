Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ghid de stil urban pentru vară

Ediția din 5 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. La rubrica „Fashion Tips by Ellida Toma”, creatorul de stil aduce o doză proaspătă de inspirație pentru garderoba de vară, analizând cele mai cool tendințe în materie de street style. De la piese vaporoase, croieli lejere și materiale naturale potrivite pentru caniculă, până la accesorizarea inteligentă care transformă o ținută simplă într-un look de revistă.

Duminica, 05.07.2026, 15:56