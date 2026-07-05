Neatza de Weekend. Ghid complet pentru vacanța cu autorulota! Ce trebuie să știi înainte sa pleci

Ediția din 5 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Liviu Gal, președintele Asociației Române de Caravaning, vine în platou cu un ghid complet și sfaturi vitale pentru toți cei care vor să plece la drum cu o autorulotă! De la planificarea riguroasă a traseului și alegerea campingurilor potrivite, până la regulile stricte de siguranță, gestionarea resurselor de apă și energie sau diferențele majore dintre off-camping și zonele amenajate – află tot ce trebuie să pui la punct înainte de a întoarce cheia în contact.

Duminica, 05.07.2026, 15:41