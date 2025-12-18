Super Neatza, 18 decembrie 2025. Revelion în jurul lumii! Destinații faimoase pentru focurile de artificii

Ediția din 18 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Aura Dajbog vorbește despre cele mai spectaculoase focuri de artificii de Revelion din lume și despre destinațiile care atrag anual mii de turiști pentru acest moment special. De la orașe celebre pentru show-urile lor impresionante, până la locuri care oferă experiențe unice de început de an, materialul oferă inspirație pentru cei care se gândesc unde să își petreacă Revelionul.

Joi, 18.12.2025, 11:59