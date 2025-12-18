Super Neatza, 18 decembrie 2025. Ce activități poți face cu cei mici în vacanța de iarnă

Ediția din 18 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Andreea Deaconescu, specialist în educație, vorbește despre activitățile pe care părinții le pot face cu cei mici în vacanța de iarnă. Discutăm despre idei simple și creative, potrivite pentru zilele petrecute acasă sau în aer liber, care îi ajută pe copii să se distreze, să învețe și să își consume energia într-un mod sănătos.

Joi, 18.12.2025, 09:44