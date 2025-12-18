Super Neatza, 18 decembrie 2025. Prevenția dentară, cheia unor sărbători liniștite. Recomandările medicului
Ediția din 18 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Anca Vereanu, medic primar stomatolog, vorbește despre importanța prevenției și explică ce putem face pentru a avea sărbători liniștite, fără probleme dentare. Specialistul oferă recomandări simple legate de alimentație, igienă orală și obiceiuri care pot preveni durerile sau urgențele stomatologice în perioada sărbătorilor.
Joi, 18.12.2025, 10:35