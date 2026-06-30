Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. În perioada vacanțelor, atacurile de tip phishing (mesajele capcană care imită bănci, firme de curierat sau platforme de rezervări) explodează! Mălina Iordache, specialist antifraudă, vine cu un ghid esențial: cum recunoști un mesaj suspect în câteva secunde, care sunt cele mai comune tehnici de manipulare și, mai ales, ce măsuri urgente trebuie să iei dacă ai apucat deja să dai click pe un link dubios.

Marti, 30.06.2026, 09:37