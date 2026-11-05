Super Neatza. Când este implantul dentar o soluție potrivită și în ce situații trebuie evitat

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Implantul dentar poate fi o soluție pentru înlocuirea dinților lipsă, însă nu este potrivit în orice situație. Dr. Anca Vereanu, medic primar stomatolog, explică în ce condiții poate fi recomandat un implant, care sunt situațiile în care trebuie amânat sau evitat și ce factori trebuie luați în calcul înainte de intervenție.

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Clara Rotescu

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Joi, 05.11.2026, 09:06

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Joi, 05.11.2026, 08:59

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Miercuri, 04.11.2026, 11:15