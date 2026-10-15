Super Neatza. Când rețelele sociale devin o problemă în cuplu. La ce trebuie să fii atent
Ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Rețelele sociale fac parte din viața de zi cu zi, însă uneori pot alimenta gelozia, comparațiile și neînțelegerile dintre parteneri. Andreea Oprea, psihoterapeut, explică modul în care interacțiunile din mediul online pot influența încrederea, comunicarea și apropierea într-o relație. Cum putem stabili limite sănătoase și evita ca social media să devină o sursă constantă de tensiune în cuplu?
Joi, 15.10.2026, 11:20