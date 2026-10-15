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Super Neatza. Când rețelele sociale devin o problemă în cuplu. La ce trebuie să fii atent

Ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Rețelele sociale fac parte din viața de zi cu zi, însă uneori pot alimenta gelozia, comparațiile și neînțelegerile dintre parteneri. Andreea Oprea, psihoterapeut, explică modul în care interacțiunile din mediul online pot influența încrederea, comunicarea și apropierea într-o relație. Cum putem stabili limite sănătoase și evita ca social media să devină o sursă constantă de tensiune în cuplu?
Joi, 15.10.2026, 11:20
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Mireasa, sezonul 14. Primele interacțiuni ale lui Petru cu fetele! Cine se află în topul preferințelor lui

Mireasa, sezonul 14. Primele interacțiuni ale lui Petru cu fetele! Cine se află în topul preferințelor lui

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Logo show Joi, 15.10.2026, 14:14 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Teguș

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Teguș

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Super Neatza. Ce preparate surprinzătoare merită încercate în vacanță

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Logo show Joi, 15.10.2026, 09:23 Super Neatza. La multi ani, Zenaida!

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Logo show Joi, 15.10.2026, 09:02 Super Neatza. Cum să faci cumpărături online în siguranță

Super Neatza. Cum să faci cumpărături online în siguranță

Logo show Joi, 15.10.2026, 09:00 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi cuprinse între 5 și 18 grade

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Logo show Joi, 15.10.2026, 08:28 Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de mătase

Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de mătase

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:57 Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”

Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:35
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