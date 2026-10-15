Super Neatza. Când rețelele sociale devin o problemă în cuplu. La ce trebuie să fii atent

Ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Rețelele sociale fac parte din viața de zi cu zi, însă uneori pot alimenta gelozia, comparațiile și neînțelegerile dintre parteneri. Andreea Oprea, psihoterapeut, explică modul în care interacțiunile din mediul online pot influența încrederea, comunicarea și apropierea într-o relație. Cum putem stabili limite sănătoase și evita ca social media să devină o sursă constantă de tensiune în cuplu?

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Teguș

Joi, 15.10.2026, 11:55

Super Neatza. Ce preparate surprinzătoare merită încercate în vacanță

Joi, 15.10.2026, 11:12

Super Neatza. O nouă provocare la „Viză de Asia”! Cine a ieșit învingător la golf

Joi, 15.10.2026, 10:36

Super Neatza. Crezi că șofezi corect? Greșelile pe care mulți șoferi le fac fără să...

Joi, 15.10.2026, 09:23

Super Neatza. La multi ani, Zenaida!

Joi, 15.10.2026, 09:04

Super Neatza. Cum să faci cumpărături online în siguranță

Joi, 15.10.2026, 09:00

Mireasa, sezonul 14. Scrisoare de la mama Paulei! Ce părere are despre relația fiicei sale cu...

Miercuri, 14.10.2026, 14:27

Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Miercuri, 14.10.2026, 11:53

Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Miercuri, 14.10.2026, 11:37

Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Miercuri, 14.10.2026, 11:21

Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre...

Miercuri, 14.10.2026, 11:06

Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Miercuri, 14.10.2026, 09:39