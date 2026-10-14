Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Carbohidrații sunt adesea primii eliminați din alimentație atunci când vrem să slăbim, dar este oare necesar să renunțăm la pâine, paste sau cartofi pentru a ajunge la greutatea dorită? Cristina Georgescu, nutriționist-dietetician, explică ce rol au carbohidrații în procesul de slăbire, cum îi alegem și de ce contează echilibrul alimentar. Află cum îi poți include în dietă fără să îți sabotezi obiectivele!

Miercuri, 14.10.2026, 11:06