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Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Carbohidrații sunt adesea primii eliminați din alimentație atunci când vrem să slăbim, dar este oare necesar să renunțăm la pâine, paste sau cartofi pentru a ajunge la greutatea dorită? Cristina Georgescu, nutriționist-dietetician, explică ce rol au carbohidrații în procesul de slăbire, cum îi alegem și de ce contează echilibrul alimentar. Află cum îi poți include în dietă fără să îți sabotezi obiectivele!
Miercuri, 14.10.2026, 11:06
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Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:53 Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:37 Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:21 Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:39 Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:03 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:58 Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:55 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Intensificări ale vântului în sud-estul țării!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Intensificări ale vântului în sud-estul țării!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:50 Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:58 Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:26
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