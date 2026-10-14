Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Investiția în propria dezvoltare poate contribui atât la evoluția profesională, cât și la cea personală. Florin Leucă, consultant de business, explică de unde putem începe, cum ne stabilim prioritățile și ce resurse merită să alocăm pentru a ne dezvolta competențele. Discutăm despre importanța învățării continue și despre modul în care putem lua decizii mai bune pentru viitorul nostru.

Miercuri, 14.10.2026, 08:55