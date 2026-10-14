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Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Investiția în propria dezvoltare poate contribui atât la evoluția profesională, cât și la cea personală. Florin Leucă, consultant de business, explică de unde putem începe, cum ne stabilim prioritățile și ce resurse merită să alocăm pentru a ne dezvolta competențele. Discutăm despre importanța învățării continue și despre modul în care putem lua decizii mai bune pentru viitorul nostru.
Miercuri, 14.10.2026, 08:55
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Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:53 Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:37 Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:21 Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:06 Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:39 Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:03 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:58 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Intensificări ale vântului în sud-estul țării!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Intensificări ale vântului în sud-estul țării!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:50 Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:58 Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:26
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