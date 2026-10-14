Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Organizarea casei poate deveni mult mai simplă cu ajutorul soluțiilor potrivite. Diana Mihăilă, master organizer, ne arată cum putem folosi organizatoarele pliabile pentru a economisi spațiu, a păstra lucrurile în ordine și a valorifica mai bine fiecare colț al locuinței. Descoperă idei practice care te ajută să ai o casă mai aerisită și mai ușor de organizat!

Miercuri, 14.10.2026, 11:37