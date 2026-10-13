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Super Neatza. Cum ne protejăm animalele de companie de frig. Sfaturile medicului veterinar

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Odată cu scăderea temperaturilor, animalele de companie pot avea nevoie de măsuri suplimentare de protecție. Dr. Andreea Guda vorbește despre echiparea animalelor pentru sezonul rece, când sunt utile hainele pentru plimbări și ce trebuie să avem în vedere pentru confortul și siguranța lor. Aflăm cum putem adapta îngrijirea animalelor în funcție de nevoile fiecăruia și de condițiile meteo.
Marti, 13.10.2026, 10:13
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Super Neatza. Îmbătrânirea pielii: ce schimbări apar la nivelul feței odată cu înaintarea în vârstă

Super Neatza. Îmbătrânirea pielii: ce schimbări apar la nivelul feței odată cu înaintarea în vârstă

Logo show Marti, 13.10.2026, 11:36 Super Neatza. Provocarea „Turnul chinezesc” la Viză de Asia: Fete vs. băieți

Super Neatza. Provocarea „Turnul chinezesc” la Viză de Asia: Fete vs. băieți

Logo show Marti, 13.10.2026, 11:16 Super Neatza. Scama și Blana de la Furnicuțele, provocare distractivă alături de echipa matinalului

Super Neatza. Scama și Blana de la Furnicuțele, provocare distractivă alături de echipa matinalului

Logo show Marti, 13.10.2026, 10:22 Super Neatza. Dovleacul, vedeta toamnei. Ce beneficii are și cum îl gătim

Super Neatza. Dovleacul, vedeta toamnei. Ce beneficii are și cum îl gătim

Logo show Marti, 13.10.2026, 09:21 Super Neatza. La multi ani, Ștefania!

Super Neatza. La multi ani, Ștefania!

Logo show Marti, 13.10.2026, 08:57 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Logo show Marti, 13.10.2026, 08:56 Super Neatza. Teama de schimbare și siguranța financiară. De ce rămânem la același job

Super Neatza. Teama de schimbare și siguranța financiară. De ce rămânem la același job

Logo show Marti, 13.10.2026, 08:44 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer acoperit și ploi în sud și sud-est!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer acoperit și ploi în sud și sud-est!

Logo show Marti, 13.10.2026, 08:40 Asia Express 2026. Clasamentul etapei! De ce a plâns Mirela Vaida?

Asia Express 2026. Clasamentul etapei! De ce a plâns Mirela Vaida?

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu, scenă neașteptată! „Am înțeles, gata!”

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu, scenă neașteptată! „Am înțeles, gata!”

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:48 Asia Express 2026. Loredana Chivu a atras toate privirile! Cu ce ținută s-a afișat

Asia Express 2026. Loredana Chivu a atras toate privirile! Cu ce ținută s-a afișat

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:32 Asia Express 2026. Alin Ciurariu, lovit fără oprire în timpul probei! Ce a povestit concurentul

Asia Express 2026. Alin Ciurariu, lovit fără oprire în timpul probei! Ce a povestit concurentul

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:30
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