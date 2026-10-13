Super Neatza. Cum ne protejăm animalele de companie de frig. Sfaturile medicului veterinar

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Odată cu scăderea temperaturilor, animalele de companie pot avea nevoie de măsuri suplimentare de protecție. Dr. Andreea Guda vorbește despre echiparea animalelor pentru sezonul rece, când sunt utile hainele pentru plimbări și ce trebuie să avem în vedere pentru confortul și siguranța lor. Aflăm cum putem adapta îngrijirea animalelor în funcție de nevoile fiecăruia și de condițiile meteo.

Marti, 13.10.2026, 10:13