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Super Neatza. Cum să faci cumpărături online în siguranță

Ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cumpărăturile online sunt rapide și comode, dar pot veni și cu riscuri, de la magazine false până la mesaje și oferte create pentru a fura date personale sau bancare. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), oferă recomandări pentru a identifica tentativele de fraudă și pentru a face cumpărături în siguranță.
Joi, 15.10.2026, 09:00
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Super Neatza. O nouă provocare la „Viză de Asia”! Cine a ieșit învingător la golf

Super Neatza. O nouă provocare la „Viză de Asia”! Cine a ieșit învingător la golf

Logo show Joi, 15.10.2026, 10:36 Super Neatza. Crezi că șofezi corect? Greșelile pe care mulți șoferi le fac fără să realizeze

Super Neatza. Crezi că șofezi corect? Greșelile pe care mulți șoferi le fac fără să realizeze

Logo show Joi, 15.10.2026, 09:23 Super Neatza. La multi ani, Zenaida!

Super Neatza. La multi ani, Zenaida!

Logo show Joi, 15.10.2026, 09:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au curaj să se exprime mai deschis

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au curaj să se exprime mai deschis

Logo show Joi, 15.10.2026, 09:02 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi cuprinse între 5 și 18 grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi cuprinse între 5 și 18 grade

Logo show Joi, 15.10.2026, 08:28 Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de mătase

Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de mătase

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:57 Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”

Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:35 Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă: ”M-am îngrozit!”

Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă: ”M-am îngrozit!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:14 Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței uriași, de 2,5 metri!

Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței uriași, de 2,5 metri!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 22:38 Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe geantă!”

Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe geantă!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 21:44 Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 21:25
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