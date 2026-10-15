Super Neatza. Cum să faci cumpărături online în siguranță

Ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cumpărăturile online sunt rapide și comode, dar pot veni și cu riscuri, de la magazine false până la mesaje și oferte create pentru a fura date personale sau bancare. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), oferă recomandări pentru a identifica tentativele de fraudă și pentru a face cumpărături în siguranță.

Joi, 15.10.2026, 09:00