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Super Neatza. Cum să spui „NU” fără să strici o prietenie

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aurelian Ciocan, trainer de public speaking și expert în comunicare, vine în platou pentru a ne învăța cum să setăm limite sănătoase în relațiile de prietenie, fără să provocăm conflicte sau resentimente. A spune „NU” este o abilitate care se învață, iar modul în care ne structurăm discursul, tonul vocii și limbajul non-verbal fac diferența dintre un refuz primit cu înțelegere și unul care naște frustrări.
Vineri, 17.07.2026, 09:50
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Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Denisa Pop, câștigătoarea zilei

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Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot primi un apel care le schimbă planurile

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Logo show Joi, 16.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, despre dispariția mamei lui: ”Eu mă rog pentru liniștea ei, iar ea are grijă ca eu să am succes”

Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, despre dispariția mamei lui: ”Eu mă rog pentru liniștea ei, iar ea are grijă ca eu să am succes”

Logo show Joi, 16.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, văzut prin ochii celor apropiați. Iată ce au dezvăluit Mario, Alessandra, Marina Voica și Mateo

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Logo show Joi, 16.07.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, sincer despre viața amoroasă: „Nu am iubită, am iubite!”

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Logo show Joi, 16.07.2026, 17:48 Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Logo show Joi, 16.07.2026, 15:55
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