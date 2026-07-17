Super Neatza. Cum să spui „NU” fără să strici o prietenie

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aurelian Ciocan, trainer de public speaking și expert în comunicare, vine în platou pentru a ne învăța cum să setăm limite sănătoase în relațiile de prietenie, fără să provocăm conflicte sau resentimente. A spune „NU” este o abilitate care se învață, iar modul în care ne structurăm discursul, tonul vocii și limbajul non-verbal fac diferența dintre un refuz primit cu înțelegere și unul care naște frustrări.

Vineri, 17.07.2026, 09:50