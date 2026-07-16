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Super Neatza. Spectacol cu Andrei Gîrjob! Cum se îmbină stand up-ul cu iluzionismul

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Andrei Gîrjob revine în platou cu un concept unic și extrem de iubit de public: un mix spectaculos între stand-up comedy și magie. Cunoscut pentru stilul său carismatic, glumele inteligente și autoironia spumoasă, Andrei reușește nu doar să destindă atmosfera și să stârnească hohote de râs, ci și să lase întreaga asistență cu gura căscată în fața unor trucuri de magie inexplicabile.
Joi, 16.07.2026, 12:55
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GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina

GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina

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Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Diana Caramaci

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Logo show Joi, 16.07.2026, 09:52 Super Neatza. La mulți ani, Camelia!

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Logo show Joi, 16.07.2026, 08:47 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: O relație a Vărsătorilor devine mai stabilă la muncă sau în viața personală

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: O relație a Vărsătorilor devine mai stabilă la muncă sau în viața personală

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:45 Super Neatza. World Cup News 2026: Anglia - Argentina 1-2. Messi, două pase decisive

Super Neatza. World Cup News 2026: Anglia - Argentina 1-2. Messi, două pase decisive

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:43 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Zile călduroase, cu temperaturi de până la 36 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Zile călduroase, cu temperaturi de până la 36 de grade

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:37
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