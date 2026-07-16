Super Neatza. Spectacol cu Andrei Gîrjob! Cum se îmbină stand up-ul cu iluzionismul

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Andrei Gîrjob revine în platou cu un concept unic și extrem de iubit de public: un mix spectaculos între stand-up comedy și magie. Cunoscut pentru stilul său carismatic, glumele inteligente și autoironia spumoasă, Andrei reușește nu doar să destindă atmosfera și să stârnească hohote de râs, ci și să lase întreaga asistență cu gura căscată în fața unor trucuri de magie inexplicabile.

Joi, 16.07.2026, 12:55