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Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit

Bodyguardul familiei Kardashian, Mason Haynes, a murit la 52 de ani în urma unui accident de motocicletă. Colegii și apropiații îi aduc omagii, iar o campanie GoFundMe a fost lansată pentru familia sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Iulie 2026, 14:21 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 14:27
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Tragedie în familia Kardashian. Bodyguardul care le-a protejat ani la rând a murit într-un accident rutier | Profimedia Images
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Familia Kardashian este în doliu după moartea lui Mason Haynes, unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă produs pe 4 iulie, potrivit presei internaționale.

Tragedie în clanul Kardashian

La scurt timp după tragedie, apropiații au lansat o campanie GoFundMe pentru a-și sprijini familia și pentru a acoperi cheltuielile legate de înmormântare, dar și nevoile imediate ale celor rămași în urmă.

Pe pagina campaniei de strângere de fonduri, Mason Haynes este descris drept un om care și-a dedicat viața protejării celorlalți.

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„Cu două zile înainte de ziua în care ar fi împlinit 53 de ani, viața lui Mason a fost luată mult prea devreme într-un tragic accident rutier. Își lasă în urmă soția sa devotată, Fay, fiica sa, Brooke, fiul său, Noah, o familie iubitoare și un cerc extraordinar de prieteni răspândiți în întreaga lume”, se arată în mesajul publicat pe GoFundMe.

Organizatorii campaniei îl descriu pe Haynes drept un „protector”, un „mentor” și „un gigant în toate sensurile cuvântului, cu o inimă și mai mare”. Fondurile strânse vor contribui atât la organizarea unei ceremonii de rămas-bun pe măsura vieții sale, cât și la diminuarea presiunilor financiare cu care familia se confruntă după această pierdere neașteptată.

Omagiu din partea companiei de securitate

Compania pentru care lucra, Trojan Security UK, i-a adus un omagiu emoționant într-o postare publicată pe Instagram pe 6 iulie, alături de o fotografie în care Mason Haynes apare alături de Kris Jenner.

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„Am dori să aducem un omagiu unei legende absolute în domeniul protecției apropiate. Big Mason. A plecat prea devreme. Odihnește-te în pace și zboară sus, frate”, au transmis reprezentanții companiei.

Mesajul a fost însoțit de numeroase reacții din partea colegilor și a persoanelor care l-au cunoscut de-a lungul carierei sale, mulți descriindu-l ca pe un profesionist respectat și un om de o rară bunătate.

A lucrat pentru cele mai mari vedete din lume

Într-un interviu acordat publicației London Now în 2018, Mason Haynes a vorbit despre parcursul său profesional și despre modul în care a ajuns să protejeze unele dintre cele mai mari nume din industria divertismentului.

Acesta a povestit că, la vârsta de 20 de ani, a decis să se întoarcă la studii și avea nevoie de un loc de muncă cu jumătate de normă pentru a-și finanța educația. A ales domeniul securității, fără să își imagineze că va ajunge să fie unul dintre cei mai apreciați bodyguarzi ai celebrităților.

De-a lungul carierei, Haynes a lucrat pentru familia Kardashian, dar și pentru vedete precum Kevin Hart, Charlie Puth, Lewis Hamilton și Nicki Minaj.

Potrivit propriilor declarații, familia Kardashian a fost primul său client important. El le-a protejat pe Kim Kardashian și Kendall Jenner, dar și pe Kanye West, în perioada în care acesta făcea parte din familie.

Era alături de Kim Kardashian în perioada jafului de la Paris

Mason Haynes făcea parte din echipa de securitate a familiei și în perioada jafului armat din octombrie 2016, când Kim Kardashian a fost atacată într-un hotel din Paris și deposedată de bijuterii în valoare de milioane de dolari.

Deși nu se afla în hotel în momentul producerii incidentului, Haynes a continuat să lucreze pentru familie și după acel episod, fiind considerat unul dintre cei mai de încredere profesioniști din domeniul protecției VIP.

Moartea sa a stârnit un val de mesaje de condoleanțe din partea colegilor, prietenilor și admiratorilor, care îl descriu drept un om dedicat, loial și un adevărat profesionist. În urma lui rămân soția, cei doi copii și o carieră impresionantă construită în serviciul unora dintre cele mai cunoscute vedete din lume.

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