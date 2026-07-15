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ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Prima reacție a vedetei: „Acum ne bucurăm toți”

ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Iată lista bunurilor care urmează să fie valorificate!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:57 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 16:38
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ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Prima reacție a vedetei: „Acum ne bucurăm toți” | Captură Antena Stars/Captură Instagram
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Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la licitație 773 de articole vestimentare confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu. Este vorba despre colanți, bluze, bustiere și alte piese de îmbrăcăminte, potrivit Libertatea.

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ANAF scoate la vânzare hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu

Potrivit Libertatea, firma este vizată într-un dosar de evaziune fiscală deschis în urmă cu trei ani. Compania a fost sancționată și cu o amendă de 10.000 de lei.

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„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al ANAF, citat de sursa menționată mai sus.

Lista bunurilor care urmează să fie valorificate de ANAF cuprinde 773 de articole vestimentare:

  • 243 de colanți
  • 86 de bluze
  • 305 bustiere
  • 1 rochie
  • 5 treninguri
  • 16 seturi de colanți
  • 36 de salopete tip colant
  • 81 de geci și paltoane din piele sau blană.

Valoarea totală a produselor care urmează să fie scoase la vânzare este de aproximativ 63.795 de lei, potrivit informațiilor prezentate de autorități.

Conform money.ro, citat de Libertatea, în iulie 2024, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Potrivit informațiilor comunicate la acel moment, patru persoane, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în contabilitate și să declare autorităților fiscale venituri de peste 2,4 milioane de lei.

Sumele ar fi fost obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea unor articole vestimentare prezentate drept produse de lux. Potrivit anchetatorilor, articolele vestimentare erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei influenceriței „creatoare de modă”.

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Prima reacție a Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a reacționat pe rețelele de socializare, după știrea care a împânzit internetul.

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„Deschid televizorul, știri cu mine! Dar lasă că sunt știri, dar ele mai sunt și false (...) Acum ne bucurăm toți de răul Biancăi. <<Vai! Să o pedepsim pe nenorocită!>>. Pe mine nu mă pedepsește nimeni acum, pentru că nu am făcut nimic greșit. Unu la mână, nu era firma mea. Doi la mână, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau le fac publicitate sunt ale mele. Trei la mână, și dacă ar fi a mea, vă bucurați de răul altuia de zici că primiți voi ceva”, a fost mesajul transmis de Bianca Drăgușanu la Instastory.

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