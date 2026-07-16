Într-un interviu, Gabi Tamaș a dezvăluit câți bani a făcut din fotbal pe parcursul carierei sale. Ce au aflat fanii.

Gabi Tamaș a dezvăluit câți bani a făcut din fotbal pe parcursul carierei sale | antena 1

Gabi Tamaș a făcut mărturisiri despre perioada în care evolua pe teren și despre veniturile obținute de-a lungul carierei sale.

Gabi Tamaș a dezvăluit câți bani a făcut din fotbal pe parcursul carierei sale

Invitat în emisiunea „Spynews TV Live”, moderată de Mara Bănică, fostul fundaș al echipei naționale a vorbit fără rețineri despre banii câștigați din fotbal și despre felul în care i-a cheltuit.

Cu o carieră desfășurată atât în România, cât și în campionate din străinătate, Gabi Tamaș a evoluat pentru mai multe cluburi importante și a încasat salarii consistente. Întrebat direct dacă fotbalul i-a adus câștiguri importante, fostul internațional a răspuns afirmativ, confirmând că a strâns sume impresionante de-a lungul anilor, arată acest site.

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Mara Bănică a mers mai departe și l-a întrebat dacă este vorba despre milioane de euro. Deși nu a dorit să ofere o cifră exactă, Tamaș a lăsat de înțeles că suma este una considerabilă.

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„Ai câștigat mult din fotbal?”, a fost întrebarea adresată de prezentatoare.

„Da”, a răspuns fostul fotbalist.

Întrebat câte milioane de euro a reușit să câștige, Gabi Tamaș a evitat să intre în detalii și s-a limitat la un răspuns scurt.

„Multe”, a spus acesta, fără să ofere alte explicații.

Cum și-a cheltuit banii câștigați din fotbal

În cadrul aceleiași emisiuni, fostul fundaș a povestit că nu toate veniturile obținute în carieră au ajuns în investiții. Deși a ales să plaseze o parte dintre bani în diferite afaceri sau investiții, recunoaște că a fost întotdeauna o persoană generoasă și că a cheltuit foarte mult pentru familie, prieteni și cei apropiați.

„Am și investit și am și cheltuit. Am dat la toată lumea, eu sunt mână largă. Am dat mai mult decât am investit. Nu am de ce să mint, ăsta sunt eu”, a declarat Gabi Tamaș.

Mara Bănică l-a întrebat dacă soția sa, Ioana, a fost întotdeauna de acord cu felul în care își gestiona banii. Fostul internațional a recunoscut că au existat și momente în care aceasta s-a supărat, însă tensiunile au fost de scurtă durată.

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Discuția a continuat cu o nouă întrebare surprinzătoare: dacă a făcut cadouri în valoare de milioane de euro. Tamaș a confirmat și acest lucru, explicând că a preferat întotdeauna să fie generos cu cei din jur.

„Da. Mie mi-a plăcut să se simtă lumea bine cu mine, adică sunt plătitor”, a spus fostul fotbalist, mărturisind că nu regretă modul în care și-a folosit banii câștigați în timpul carierei.