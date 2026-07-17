Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Narcisa și Alexandra, ultimele semifinaliste

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fetele au demonstrat încă o dată că talentul la dribling și echilibrul pe tocuri cui pot face echipă excelentă. Tensiunea a fost la cote maxime, deoarece s-au pus în joc ultimele două locuri pentru faza semifinalelor. Narcisa și Alexandra au reușit să cucerească, oferind un adevărat spectacol pe terenul improvizat și devenind, oficial, ultimele semifinaliste ale acestei competiții inedite.

Vineri, 17.07.2026, 11:58