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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună
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Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, explică de ce este absolut vital să purtăm discuții deschise și sincere înainte de a face bagajele. Află din acest interviu cum se împart corect responsabilitățile administrative și financiare, cum negociem nevoia de spațiu personal și cum gestionăm micile tabieturi sau neînțelegeri fără ca ele să devină motive de despărțire.
Marti, 30.06.2026, 11:07
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Super Neatza. Problemele provocate de arșiță la patrupezi! Cum să le acorzi primul ajutor

Super Neatza. Problemele provocate de arșiță la patrupezi! Cum să le acorzi primul ajutor

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:38 Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:37 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:52 Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:29 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:07 Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:59 Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:37 Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc

Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc

Marti, 30.06.2026, 05:00 Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc

Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc

Marti, 30.06.2026, 05:00 GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay

GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay

Marti, 30.06.2026, 00:00 GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

Luni, 29.06.2026, 23:00
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