Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, explică de ce este absolut vital să purtăm discuții deschise și sincere înainte de a face bagajele. Află din acest interviu cum se împart corect responsabilitățile administrative și financiare, cum negociem nevoia de spațiu personal și cum gestionăm micile tabieturi sau neînțelegeri fără ca ele să devină motive de despărțire.

Marti, 30.06.2026, 11:07