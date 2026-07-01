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Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Mihăila, primul master organizer din România, vine cu o analiză clară și soluții practice pentru a pune capăt haosului. În acest clip, descoperim care sunt acele mici obiceiuri zilnice care ne sabotează spațiul (cum ar fi lăsatul hainelor pe scaun, amânarea sortării corespondenței sau strângerea de obiecte „just in case”) și învățăm reguli simple de organizare care ne pot transforma casa într-o oază de liniște și eficiență!
Miercuri, 01.07.2026, 11:26
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Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 11:00 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:46 Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:43 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:39 Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:58 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii își pot descoperi bucuria de a crea!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii își pot descoperi bucuria de a crea!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:51 Super Neatza. World Cup News 2026: Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2, Mexic - Ecuador 2-0

Super Neatza. World Cup News 2026: Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2, Mexic - Ecuador 2-0

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:45 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Val de căldură persistent!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Val de căldură persistent!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:26 Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Miercuri, 01.07.2026, 05:00 Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador

Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador

Miercuri, 01.07.2026, 05:00 Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia

Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia

Miercuri, 01.07.2026, 01:00 Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia

Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia

Miercuri, 01.07.2026, 01:00
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