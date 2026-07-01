Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Mihăila, primul master organizer din România, vine cu o analiză clară și soluții practice pentru a pune capăt haosului. În acest clip, descoperim care sunt acele mici obiceiuri zilnice care ne sabotează spațiul (cum ar fi lăsatul hainelor pe scaun, amânarea sortării corespondenței sau strângerea de obiecte „just in case”) și învățăm reguli simple de organizare care ne pot transforma casa într-o oază de liniște și eficiență!

Miercuri, 01.07.2026, 11:26