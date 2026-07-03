Super Neatza. Experiența care îți transformă viitorul! Cum te schimbă viața într-o altă țară

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Plecarea la studii în străinătate este mult mai mult decât o simplă etapă academică, fiind o experiență care redefinește complet personalitatea și viitorul unui tânăr. Ionela Hîrju, consilier Erasmus, explică în detaliu cum îi schimbă pe tineri experiența de a locui și a învăța într-o altă țară. De la dezvoltarea independenței și adaptabilității, până la deschiderea culturală și oportunitățile uriașe pe piața muncii, parcursul internațional aduce transformări profunde.

Vineri, 03.07.2026, 10:24