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Super Neatza. Experiența care îți transformă viitorul! Cum te schimbă viața într-o altă țară

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Plecarea la studii în străinătate este mult mai mult decât o simplă etapă academică, fiind o experiență care redefinește complet personalitatea și viitorul unui tânăr. Ionela Hîrju, consilier Erasmus, explică în detaliu cum îi schimbă pe tineri experiența de a locui și a învăța într-o altă țară. De la dezvoltarea independenței și adaptabilității, până la deschiderea culturală și oportunitățile uriașe pe piața muncii, parcursul internațional aduce transformări profunde.
Vineri, 03.07.2026, 10:24
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Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:34 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:32 Super Neatza. De ce este bine să mergem vara la salină cu cei mici

Super Neatza. De ce este bine să mergem vara la salină cu cei mici

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:30 Super Neatza. La mulți ani, Sofia!

Super Neatza. La mulți ani, Sofia!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:38 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:23 Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:14 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:05 GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 07:05 Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 06:10 Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) | Portugalia - Croația

Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 03:55 GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația

GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 03:20 GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația

GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 02:15
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