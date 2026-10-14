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Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Mutatul împreună este un pas important într-o relație, iar pentru ca viața în doi să înceapă cu dreptul, există câteva subiecte care merită discutate din timp. Nina Paraschivescu, coach, vorbește despre importanța comunicării înainte de a împărți aceeași locuință: de la bani și responsabilități casnice până la limite personale și așteptări. Ce conversații pot preveni neînțelegerile și vă pot ajuta să construiți o conviețuire armonioasă?
Miercuri, 14.10.2026, 11:53
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Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:37 Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:21 Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:06 Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:39 Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:03 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:58 Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:55 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Intensificări ale vântului în sud-estul țării!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Intensificări ale vântului în sud-estul țării!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:50 Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:58 Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:26
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