Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Mutatul împreună este un pas important într-o relație, iar pentru ca viața în doi să înceapă cu dreptul, există câteva subiecte care merită discutate din timp. Nina Paraschivescu, coach, vorbește despre importanța comunicării înainte de a împărți aceeași locuință: de la bani și responsabilități casnice până la limite personale și așteptări. Ce conversații pot preveni neînțelegerile și vă pot ajuta să construiți o conviețuire armonioasă?

Miercuri, 14.10.2026, 11:53