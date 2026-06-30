Super Neatza. Problemele provocate de arșiță la patrupezi! Cum să le acorzi primul ajutor

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Ana Maria Boncea, medic veterinar, vine cu sfaturi esențiale despre cum să ne protejăm animalele de companie în zilele toride. Află din acest interviu cum recunoști primele semne ale șocului termic sau ale deshidratării la câini și pisici, ce măsuri urgente de prim ajutor trebuie să iei acasă și care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac stăpânii.

Marti, 30.06.2026, 11:38