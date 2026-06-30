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Super Neatza. Problemele provocate de arșiță la patrupezi! Cum să le acorzi primul ajutor

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Ana Maria Boncea, medic veterinar, vine cu sfaturi esențiale despre cum să ne protejăm animalele de companie în zilele toride. Află din acest interviu cum recunoști primele semne ale șocului termic sau ale deshidratării la câini și pisici, ce măsuri urgente de prim ajutor trebuie să iei acasă și care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac stăpânii.
Marti, 30.06.2026, 11:38
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Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:37 Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună

Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:07 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:52 Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:29 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:07 Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:59 Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:37 Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc

Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc

Marti, 30.06.2026, 05:00 Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc

Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc

Marti, 30.06.2026, 05:00 GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay

GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay

Marti, 30.06.2026, 00:00 GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

Luni, 29.06.2026, 23:00
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