Insula Iubirii: Reuniuni. Care este statusul relației dintre Claudiu și Isabel. Motivul pentru care nu s-au căsătorit
Episodul 4, din 13 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Isabel și Claudiu au venit la un an de la participarea lor la Insula Iubirii. Întrebați de Radu Vâlcan cum sunt în prezent, cei doi au avut răspunsuri diferite, însă Claudiu a glumit. „Suntem foarte bine”, a spus Isabelle. în timp ce Claudiu a spus. „Suntem divorțați. Glumesc, nici nu ne-am căsătorit.
Joi, 13.08.2026, 20:30