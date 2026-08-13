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Insula Iubirii: Reuniuni. Care este statusul relației dintre Claudiu și Isabel. Motivul pentru care nu s-au căsătorit 

Episodul 4, din 13 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Isabel și Claudiu au venit la un an de la participarea lor la Insula Iubirii. Întrebați de Radu Vâlcan cum sunt în prezent, cei doi au avut răspunsuri diferite, însă Claudiu a glumit. „Suntem foarte bine”, a spus Isabelle. în timp ce Claudiu a spus. „Suntem divorțați. Glumesc, nici nu ne-am căsătorit.
Joi, 13.08.2026, 20:30
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Insula Iubirii: Reuniuni. Simona Butura a refuzat întâlnirea cu Claudiu Dragota și Anamaria Vaida. Ce mesajul i-a transmis fostul iubit

Insula Iubirii: Reuniuni. Simona Butura a refuzat întâlnirea cu Claudiu Dragota și Anamaria Vaida. Ce mesajul i-a transmis fostul iubit

Logo show Joi, 13.08.2026, 21:39 Insula Iubirii: Reuniuni. Viața a luat o întorsătură neașteptată pentru Claudiu Dragota. Formează un cuplu cu ispita Anamaria Vaida

Insula Iubirii: Reuniuni. Viața a luat o întorsătură neașteptată pentru Claudiu Dragota. Formează un cuplu cu ispita Anamaria Vaida

Logo show Joi, 13.08.2026, 21:30 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 3. Irina Fodor: Va fi o cursă intensă cu răsturnări de situație

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 3. Irina Fodor: Va fi o cursă intensă cu răsturnări de situație

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:35 ”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:08 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:37 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 20:30 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 00:24
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