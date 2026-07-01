Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Oana Titică, cunoscut food blogger, vine în ajutorul nostru cu soluția perfectă pentru zilele caniculare: salate de vară absolut delicioase, pline de culoare, vitamine și, mai ales, extrem de hidratante! Descoperă în acest clip combinații inedite de ingrediente fresh, dressinguri ușoare care fac diferența și alternative rapide care te vor sătura fără să îți dea senzația de moleșeală.

Miercuri, 01.07.2026, 11:00