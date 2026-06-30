Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Teodora Iacob, creatoarea programului „Școala de Mediu”, vine în studio pentru a discuta deschis despre realitatea dură a gestionării deșeurilor și despre cum putem transforma mentalități. Află din acest interviu cum funcționează programul dedicat tinerilor, care sunt cele mai mari greșeli pe care le facem când reciclăm acasă și ce pași simpli putem adopta fiecare dintre noi pentru a reduce risipa și a proteja natura.

Marti, 30.06.2026, 10:29