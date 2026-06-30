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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie
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Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Teodora Iacob, creatoarea programului „Școala de Mediu”, vine în studio pentru a discuta deschis despre realitatea dură a gestionării deșeurilor și despre cum putem transforma mentalități. Află din acest interviu cum funcționează programul dedicat tinerilor, care sunt cele mai mari greșeli pe care le facem când reciclăm acasă și ce pași simpli putem adopta fiecare dintre noi pentru a reduce risipa și a proteja natura.
Marti, 30.06.2026, 10:29
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Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:07 Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:59 Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Super Neatza. Campanie de phishing înainte de concediu! Ce faci dacă primești un mesaj suspect

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:37 Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc

Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc

Marti, 30.06.2026, 05:00 Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc

Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc

Marti, 30.06.2026, 05:00 GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay

GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay

Marti, 30.06.2026, 00:00 GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

Luni, 29.06.2026, 23:00 GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia

GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia

Luni, 29.06.2026, 21:50 Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia

Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia

Luni, 29.06.2026, 21:00 GOOL Japonia! Kaishu Sano înscrie după o acțiune individuală superbă (min. 29) | Brazilia - Japonia

GOOL Japonia! Kaishu Sano înscrie după o acțiune individuală superbă (min. 29) | Brazilia - Japonia

Luni, 29.06.2026, 20:00 ”În loc de milk i-am dat MILF” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”În loc de milk i-am dat MILF” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 29.06.2026, 19:00
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