Mireasa, sezonul 13. Băieții probează costumele de ginere în fața familiilor. Reacțiile celor dragi

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Momentul pe care toți părinții îl așteaptă o viață întreagă a sosit în casă și a adus cu sine o încărcătură emoțională greu de descris în cuvinte! Viitorii gineri au îmbrăcat pentru prima dată costumele pentru marea nuntă, însă de această dată nu au fost singuri. Familiile lor, venite în vizită în competiție, au fost așezate la rând pentru a asista la marea transformare.

Joi, 16.07.2026, 15:08