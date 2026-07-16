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Mireasa, sezonul 13. Băieții probează costumele de ginere în fața familiilor. Reacțiile celor dragi

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Momentul pe care toți părinții îl așteaptă o viață întreagă a sosit în casă și a adus cu sine o încărcătură emoțională greu de descris în cuvinte! Viitorii gineri au îmbrăcat pentru prima dată costumele pentru marea nuntă, însă de această dată nu au fost singuri. Familiile lor, venite în vizită în competiție, au fost așezate la rând pentru a asista la marea transformare.
Joi, 16.07.2026, 15:08
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Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Logo show Joi, 16.07.2026, 15:55 Mireasa, sezonul 13. Fetele probează rochiile de mireasă în fața familiilor

Mireasa, sezonul 13. Fetele probează rochiile de mireasă în fața familiilor

Logo show Joi, 16.07.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 13. Ce parteneri își doreau la început și unde au ajuns! Destinele lui Mihai, Daniela, Bianca și Denis

Mireasa, sezonul 13. Ce parteneri își doreau la început și unde au ajuns! Destinele lui Mihai, Daniela, Bianca și Denis

Logo show Joi, 16.07.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 13. Drumul spre marea finală! Parcursul complet al cuplurilor de la Mireasa

Mireasa, sezonul 13. Drumul spre marea finală! Parcursul complet al cuplurilor de la Mireasa

Logo show Joi, 16.07.2026, 14:19 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Diana Caramaci

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Diana Caramaci

Logo show Joi, 16.07.2026, 13:03 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Valery Sigmund, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Valery Sigmund, candidata zilei

Logo show Joi, 16.07.2026, 12:59 Super Neatza. Spectacol cu Andrei Gîrjob! Cum se îmbină stand up-ul cu iluzionismul

Super Neatza. Spectacol cu Andrei Gîrjob! Cum se îmbină stand up-ul cu iluzionismul

Logo show Joi, 16.07.2026, 12:55 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Barbu

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Barbu

Logo show Joi, 16.07.2026, 11:00 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Giorgiana Dumitrescu, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Giorgiana Dumitrescu, câștigătoarea zilei

Logo show Joi, 16.07.2026, 10:14 Super Neatza. Ghidul complet al implantului dentar și etapele inserării lui

Super Neatza. Ghidul complet al implantului dentar și etapele inserării lui

Logo show Joi, 16.07.2026, 09:56 Super Neatza. Strategii psihologice pentru a-ți împrieteni copilul cu sportul

Super Neatza. Strategii psihologice pentru a-ți împrieteni copilul cu sportul

Logo show Joi, 16.07.2026, 09:52 Super Neatza. La mulți ani, Camelia!

Super Neatza. La mulți ani, Camelia!

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:47
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