Mireasa, sezonul 13. Drumul spre marea finală! Parcursul complet al cuplurilor de la Mireasa

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O călătorie intensă, plină de provocări, transformări radicale și o iubire care a învins toate obstacolele! Înainte de marea finală, privim înapoi la parcursul complet al cuplurilor care au reușit să ajungă până în ultimul act al competiției „Mireasa”. Cum erau acești tineri când au pășit pentru prima dată în casă, complet separați, și ce își doreau cu adevărat de la această experiență?

Joi, 16.07.2026, 14:19