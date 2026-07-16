„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc

Admiterea la facultate a început cu o concurență uriașă la unele specializări. La Politehnica București, 10 candidați se luptă pentru un singur loc, iar taxele de școlarizare au crescut în acest an.

Toți vor să intre aici! Facultatea din România unde 10 candidați se luptă pentru un singur loc | Shutterstock

Examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar pentru absolvenții de liceu începe una dintre cele mai importante etape din parcursul lor academic: admiterea la facultate. Universitățile din România au dat startul înscrierilor pentru programele de licență, iar anul acesta vin cu numeroase specializări noi, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.

„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România

Concurența este acerbă la unele facultăți, iar interesul candidaților este mai mare decât în anii precedenți. Unele programe au ajuns să înregistreze un număr record de înscrieri, ceea ce face ca admiterea să fie extrem de dificilă.

Printre cele mai căutate se numără Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, unde sute de candidați și-au depus dosarele. În același timp, tinerii sunt tot mai interesați de domenii noi, precum managementul stilului de viață sănătos, dreptul european, studiile privind schimbările climatice sau inteligența artificială.

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Record de concurență la Politehnica București

Cea mai mare concurență din acest an se înregistrează însă la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. La una dintre specializări, nu mai puțin de 10 candidați se luptă pentru un singur loc, semn că domeniile tehnice redevin tot mai atractive pentru viitorii studenți.

Un interes deosebit există și pentru specializarea Robotica, unul dintre domeniile considerate de viitor. Tot mai mulți absolvenți aleg programe care le pot oferi șanse mai mari de angajare și salarii competitive după terminarea studiilor.

La mare căutare rămân și facultățile de Psihologie, Drept, Matematică, Informatică și Automatică, unde concurența este ridicată aproape în fiecare an.

Universitățile încearcă să atragă cât mai mulți candidați prin programe de studiu moderne, parteneriate cu angajatori, stagii de practică și oportunități de mobilitate internațională, însă locurile disponibile sunt limitate, iar concurența este tot mai mare.

Taxe mai mari pentru viitorii studenți

Admiterea din acest an vine și cu o veste mai puțin plăcută pentru candidați. Multe universități au majorat taxele de înscriere și taxele de școlarizare pentru locurile cu plată.

De exemplu, la Facultatea de Drept, studenții care nu reușesc să obțină un loc bugetat pot ajunge să plătească o taxă anuală de aproximativ 8.000 de lei. Majorări similare au fost anunțate și de alte instituții de învățământ superior, pe fondul creșterii costurilor de funcționare.

În ciuda acestor scumpiri, interesul pentru studiile universitare rămâne ridicat. Mii de absolvenți de liceu speră să obțină un loc la facultatea dorită și să își construiască o carieră într-un domeniu cu perspective bune de dezvoltare. Pentru mulți dintre ei, admiterea din această vară reprezintă primul pas către profesia la care visează.