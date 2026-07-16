Mireasa, sezonul 13. Ce parteneri își doreau la început și unde au ajuns! Destinele lui Mihai, Daniela, Bianca și Denis

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Analizăm în detaliu așteptările cu care Daniela, Mihai, Bianca și Denis au pășit pentru prima dată în casa „Mireasa” și modul uimitor în care realitatea din competiție le-a dat toate planurile peste cap. Ce tip de partener își doreau aceștia în primele gale? Fiecare venise cu o listă clară de calități, standarde stricte și o viziune clară asupra jumătății ideale.

Joi, 16.07.2026, 14:31